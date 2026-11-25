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Мастер национального костюма, художник-модельер Августина Филиппова ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале в MAX.

Он отметил, что через национальные костюмы Филиппова показывала характер и душу якутского народа. Она вдохновлялась местными преданиями и красотой родных мест. Глава республики выразил соболезнования родственникам, коллегам и ученикам модельера.

По словам Николаева, работы Филипповой были представлены в том числе в Каннах, Риме и Торонто. На 75-летие ее удостоили высшей награды республики – ордена "Полярная звезда".

Филиппова родилась 1 августа 1948 года в Горном улусе Якутии. Интерес к творчеству она проявляла с ранних лет. В качестве модельера дебютировала в 1994 году – ее Театр моды получил Гран-при на республиканском фестивале.

В 1996-м коллекция Филипповой была представлена в Доме моды Вячеслава Зайцева. Позже ее коллекции демонстрировали в разных городах России и за рубежом.

