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17 октября, 20:48

Культура

Художница Екатерина Белявская умерла на 46-м году жизни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zukak

Московская художница, дизайнер и иллюстратор Екатерина Белявская скончалась 17 октября на 46-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью художницы.

Причиной смерти стал геморрагический инсульт – кровоизлияние в мозг. Прощание с художницей пройдет 20 октября в зале Троекуровского кладбища в 12:00. Ее похоронят на семейном участке рядом с ее отцом, бывшим главным редактором газеты "Культура" Юрием Белявским.

Белявская входит в топ-100 лучших современных художников России по версии проекта Arteex. Она известна сериями "Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо", "Сон в летнюю ночь", "Барышня-крестьянка", "Таинственный лес", а также проектом Nekolhoz.

Художница создавала иллюстрации к "Красной Шапочке", "Сказкам матушки Гусыни", "Песне песней" и "Алисе в Стране чудес" в версии для взрослых. В 2017 году ее работы использовали в оформлении новогодней Москвы и поезда метро.

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