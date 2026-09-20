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20 сентября, 19:27

Спорт

Экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев умер на 32-м году жизни

Фото: телеграм-канал FIGHT NIGHTS

Бывший чемпион Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев умер в 31 год. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Причина смерти не раскрывается. В Fight Nights выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Пономарев родился 18 июля 1995 года. С ранних лет он занимался единоборствами, а в 2017 году стал чемпионом России по панкратиону. В 2018-м он был серебряным призером чемпионата мира по смешанным единоборствам, а в 2019-м выиграл Кубок России по самбо. После этого он начал выступать в ММА.

За свою карьеру в профессиональных ММА спортсмен провел 9 боев, в которых одержал 6 побед и потерпел 3 поражения. В октябре 2022 года он завоевал титул чемпиона Fight Nights, победив в реванше Юсупа Шуаева, а в марте 2023-го защитил пояс в третьем поединке с этим же соперником.

После этого Пономарев перешел в лигу ACA. Однако в дебютном бою, который состоялся в августе 2023 года против Мухумата Вахаева, он получил тяжелую травму колена и больше не выходил в октагон.

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