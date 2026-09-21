Суд в Москве дал 5 лет автору книги "Женщина и ее карьера" Ясаковой за мошенничество

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Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима Ирину Ясакову, автора книги "Женщина и ее карьера" и бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой". Ее признали виновной в мошенничестве на 55 миллионов рублей при продаже здания в Романовом переулке, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 2021 году Ясакова продала недвижимость, скрыв от покупателя информацию о судебном решении, согласно которому здание подлежало истребованию по иску Управделами президента РФ. Следствие считает, что она также умолчала о судебных спорах и обременениях объекта.

Покупатель передал Ясаковой задаток в 500 тысяч рублей, а затем еще 54,5 миллиона. По версии обвинения, полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Ясакову арестовали в ноябре 2025 года. Свою вину она не признала. Помимо работы в "Оборонстрое", предпринимательница в 2016–2021 годах была депутатом Законодательного собрания Вологодской области. Также она занимала должность генерального директора СРО НП РОС "Оборонэнерго".

Ранее генерального директора бренда MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, после чего суд отправил его под домашний арест. Основательница компании Елена Назарова подтвердила, что дело связано с продолжающимся спором с бывшим сотрудником.

По данным СМИ, у бренда ранее возник спор с Галиной Рязановой. Женщина до 2019 года занималась разработкой косметики, а также называла себя одной из основательниц MIXIT. В 2020 году она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера. В результате суд в Никосии удовлетворил ее заявление.