Фото: кадр из фильма "Главное – открыть счет"; режиссер – Анатолий Вехотко; производство – "Ленфильм"

Актер и каскадер Дмитрий Шулькин умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Гильдии каскадеров России, передает РИА Новости.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказали в организации. Шулькин будет похоронен в Германии, где проживал последние годы.

Шулькин родился 22 июня 1941 года. В 1969-м он окончил Политехнический институт по специальности "инженер-механик", а в 1987-м – Высшие курсы творческих и руководящих работников при ВГИКе. В кино дебютировал в 1971 году.

Он принимал участие во множестве проектов как актер и как каскадер. Всего Шулькин снимался в 88 проектах, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Сицилианская защита", "Дорожный патруль", "Обычный месяц", "Скорость", "Письма мертвого человека", "Обратная связь" и "Жена для метрдотеля".

Шулькин также имел звание кандидата в мастера спорта по автомногоборью и состоял в Союзе кинематографистов России.

