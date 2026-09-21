Соглашение по Гренландии подпишут лидеры США, Дании и самого острова

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Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен примут участие в трехсторонней церемонии подписания соглашения по безопасности Гренландии, сообщил РИА Новости чиновник Белого дома.

Церемония пройдет 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Информацию подтвердили телекомпания Fox News и агентство Reuters.

"Три лидера официально утвердят новое соглашение, которое будет направлено на обеспечение и защиту безопасности Гренландии и США", – заявил представитель Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что по его поручению американская сторона ведет работу с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США всегда смогут делать в Гренландии все необходимое для безопасности и защиты как самого острова, так и Соединенных Штатов. Соглашение планируется бессрочным, и оно не будет стоить США "ничего".

