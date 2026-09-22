В МИД РФ заявили, что Украина не предлагала организовать встречу на ГА ООН

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Украина не высказывала российской стороне предложение организовать встречу в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров Россия – США – Украина по урегулированию конфликта.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп указал на необходимость завершить украинский конфликт. По его словам, от войны страдает весь мир. Президент США назвал это позором.