VNExpress: мотоблогер Никитина депортирована из Вьетнама за опасные трюки на байке

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Российская мотоблогерша Юлия Никитина депортирована из Вьетнама с пожизненным запретом на въезд в страну за публичное исполнение опасных трюков на мотоцикле. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.

35-летнюю гражданку России навсегда выдворили после неоднократного управления мощным мотоциклом без защитной экипировки и опасных маневров на дорогах провинции Кханьхоа. На прошлой неделе полиция провинции совместно с пограничной службой международного аэропорта Камрань закончила процедуру депортации.

Еще 24 июля 2025 года суд провинции Кханьхоа приговорил Никитину к штрафу в размере 30 тысяч вьетнамских донгов (около 1 200 долларов) и депортации с пожизненным запретом на въезд во Вьетнам.

Обвинение утверждало, что в 2025 году женщина за рулем тяжелого мотоцикла неоднократно вставала на колени на сиденье, не используя защитную экипировку, и делала это во время движения в транспортном потоке по дорогам Нячанга.

Россиянка выложила в интернет видеозаписи опасных маневров, которые широко разошлись по социальным сетям и вызвали негативную реакцию общественности. Власти отметили, что такие видео "подрывали стандарты безопасности дорожного движения и нарушали общественный порядок".

Никитина была арестована полицией Нячанга в декабре 2025 года и признала на допросе, что именно она исполняла на видео мотоциклетные трюки, указывает портал.

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