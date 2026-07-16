Суд в Москве оштрафовал на 80 тыс руб рэпера Птаху за пропаганду наркотиков в Сети

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Никулинский суд Москвы назначил рэперу Птахе (настоящее имя – Давид Нуриев) штраф в размере 80 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в Сети. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Исполнителя признали виновным в пропаганде наркотиков в Сети. Рэпер был на заседании, но не признал свою вину в правонарушении.

Согласно материалам дела, которые были оглашены во время судебного заседания, дело в отношении рэпера было заведено из-за песен "Не поздно", "Монолог" и "Не могу", опубликованных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте".

Представитель рэпера заявил, что эти песни были написаны до принятия закона об административной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Сам Птаха потребовал прекратить судопроизводство по делу. Артист объяснил, что хоть и является автором этих песен, но он не размещал их в соцсетях.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила проверить на пропаганду наркотиков треки исполнителя 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев). СМИ указали, что это могло произойти из-за постов его бывших девушек – например, модель Режина Нтахомпогазе рассказывала о выкидыше на фоне стресса и обвиняла певца в связях с несовершеннолетними фанатками.

