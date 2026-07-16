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16 июля, 12:32

Спорт

Забег по съемочным площадкам кинопарка "Москино" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Забег по действующим съемочным площадкам кинопарка "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет в столице 1 августа, сообщила пресс-служба кинопарка.

"Кинозабег" пройдет в парке впервые. Предполагается, что в нем примут участие около 1 500 человек, а еще 3 000 гостей придут поддержать бегущих и поболеть за них. Кроме того, для болельщиков на территории кинопарка будут работать тематические фотозоны.

Мероприятие объединит беговую культуру и мир кино – забеги пройдут возле локаций "Парк сказок", "Дальневосточный город", "Соборная площадь". Также участники увидят декорации "Москва 1940-х годов", "Ковбойский городок" и самолет Ту-154.

Для спортсменов старше 12 и 16 лет подготовлены дистанции на 5 и 10 километров, а для детей от 6 лет предусмотрен забег на 500 метров. Каждый участник забега получит набор с индивидуальным номером и электронным чипом хронометража. На финише все получат памятную медаль с особым кинематографическим дизайном.

Ранее стало известно, что в рамках проекта "Лето в Москве" в столице проходит фестиваль "Шахматный сквер". В этом году он охватывает сразу три локации: сквер у гостиницы "Метрополь", Самотечный сквер и музей-заповедник "Царицыно". По будням на каждой из площадок любой желающий может сыграть легкую партию, а по субботам и воскресеньям здесь проходят настоящие соревнования.

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Сюжет: Лето в Москве
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