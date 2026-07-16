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16 июля, 15:24

Экономика

Путин заявил, что россияне ежегодно вкладывают в жилье 15–16 трлн рублей

Фото: kremlin.ru

Объем инвестиций россиян в жилье составляет 15–16 триллионов рублей в год. Такие данные Владимир Путин озвучил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"По всем видам ипотеки плюс стопроцентное приобретение гражданами жилья – люди у нас вкладывают в год сколько? Триллионов 15–16?" – уточнил глава государства.

Хуснуллин подтвердил, что вложения достигают 16 триллионов рублей в год. В связи с этим он назвал граждан главным инвестором в жилье.

Путин также отметил, что программа семейной ипотеки под 6% является самым надежным инструментом.

"Там доля просрочки – процент где-то, не больше", – добавил российский лидер.

Кроме того, президент указал на необходимость того, чтобы россияне получали купленные дома и квартиры вовремя и надлежащего качества. Хуснуллин заверил, что правительство делает для этого все необходимое.

Ранее стало известно, что Центробанк России ужесточит правила выдачи ипотеки с 1 июля. Ограничения коснутся самых рискованных займов. Например, для кредитов на новостройки лимит на рискованные займы снизится с 7 до 5%.

В то же время российский Минфин принял решение оставить без изменений условия льготной семейной ипотеки до середины осени. Различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования, поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято не ранее 1 октября.

"Деньги 24": семейная ипотека в России может стать более адресной

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