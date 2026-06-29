В РФ условия "Семейной ипотеки" останутся без изменений до 1 октября

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Условия льготной "Семейной ипотеки" останутся без изменений до 1 октября 2026 года, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

В министерстве напомнили, что в рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято не ранее 1 октября.

До того момента все условия по "Семейной ипотеке" сохраняются, резюмировали в Минфине.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить срок действия льготной ставки по "Семейной ипотеке" 15 годами. Кроме того, планируется изменить не только ставки, но и лимиты самого кредита. По данным СМИ, лимит по кредиту для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге останется на уровне 12 миллионов рублей, но ставка вырастет до 12% годовых.

В это же время в Минстрое РФ призвали не делать тему модернизации "Семейной ипотеки" предметом "хайпа и слухов". В министерстве предложили прекратить разговоры об этом, так как правительство еще не приняло решений по соответствующему вопросу.

