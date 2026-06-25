В Минстрое призвали россиян не хайповать на теме льготной ипотеки

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Тему модернизации семейной ипотеки нельзя делать предметом хайпа и слухов. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Он предложил прекратить разговоры об ипотеке, в том числе о льготных программах, пояснив, что кабмин еще не принял решений по данному вопросу. Замглавы ведомства отметил, что последние параметры модернизации ипотеки пока обсуждаются.

По словам Стасишина, неверный посыл может сказаться на решениях граждан, которые хотят детей и привязывают это к улучшению жилищных условий.

"Вот сейчас мы хайпанем, телеграммные эксперты там какую-то копейку заработают, а дальше что? Не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку, пока официально правительством не будут приняты те или иные решения", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Они предположили, что ставка в таком случае будет определяться по формуле "ключевая ставка плюс 2%", в случае займов на индивидуальное жилищное строительство – "плюс 2,5%".