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19 июня, 20:47

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"Коммерсант": в РФ обсуждают дифференцированные лимиты на "семейную ипотеку"

В России обсуждают дифференцированные лимиты на "семейную ипотеку" – СМИ

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В рамках программы "Семейная ипотека" планируется изменить не только ставки, но и лимиты самого кредита. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, лимит по кредиту для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге останется на уровне 12 миллионов рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В регионах лимит сохранится на уровне 6 миллионов рублей, а ставка вырастет до 10%.

Для семей с двумя и более детьми лимит в Москве и Петербурге вырастет до 15 миллионов рублей при ставке в 10%, а в регионах якобы планируется повысить лимит до 8 миллионов рублей, а ставку установить на уровне в 8%.

Кроме того, при расчетах будет учитывать и площадь жилья. Ставка в 6% годовых, как сейчас, может остаться лишь для тех заемщиков, которые предложат очень высокий первоначальный взнос. Также на такую ставку могут рассчитывать семьи с тремя детьми в регионах или четырьмя – в столице и Петербурге.

Вместе с тем из программы могут исключить семьи с двумя и более детьми, если старшему ребенку исполнилось больше 6 лет. Это правило может коснуться 35 регионов страны, где отмечаются низкие объемы строительства. Журналисты утверждают, что обсуждается и отказ от всех смешанных форматов, включая комбоипотеку и программы со сверхлимитом.

В это же время окончательных решений по "семейной ипотеке" пока не принято, но параметры программы, по данным источников СМИ, заметно ужесточаются.

Как ранее сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, правила программы "Семейная ипотека" изменятся с 1 июля. Они будут направлены на стимулирование рождаемости. Банки уже готовятся к нововведениям.

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