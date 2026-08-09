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00:58

Политика

Госдеп США уведомил конгресс о возможной передаче Киеву американского оружия из Турции

Фото: depositphotos/teamtime

Госдепартамент США проинформировал Конгресс о планируемой передаче Украине американских систем вооружений, находящихся на территории Турции, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS. Это следует из официальных документов ведомства.

В рамках сделки предусматривается безвозмездная передача Киеву 12 пусковых установок РСЗО M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM), а также 47 тысяч снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM.

Осуществить передачу предполагается через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую частную фирму VTIC International Ltd., а также американские частные компании Pansophico и Patriot Defense Group.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима. По его словам, Киев не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.

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