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29 июня, 21:52

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Захарова: НАТО и Киев готовятся создать оружие для поражения российских авиабаз

НАТО и Киев готовятся создать оружие для поражения российских авиабаз – Захарова

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

НАТО совместно с Украиной готовятся создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат указала на информацию, которая опубликована на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, в том числе представительства Альянса на Украине. В ней сказано о запуске тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий, которые ведутся Киевом против России.

По словам Захаровой, речь в том числе идет о создании оружейных средств не только для массированного поражения, но и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские государства намерены к 2030 году достичь уровня боеготовности, достаточного для противостояния с Россией. Министр отметил, что политические элиты Европы вложили в линию на конфронтацию свой "политический капитал", а совокупные расходы на поддержку Киева, а также на увеличение военных бюджетов ЕС и НАТО составили сотни миллиардов долларов.

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