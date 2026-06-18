Захарова заявила, что РФ решительно ответит на агрессию НАТО

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россия решительно и разрушительно ответит в случае агрессии стран НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ответ последует, если любая из западных стран решит совершить "безумную авантюру" и напасть на российские регионы. Ни у кого не должно быть никаких сомнений по этому поводу, обратила внимание Захарова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаки Киева Москва будет наносить удары по тем целям, от которых зависит боеспособность ВСУ. Он подчеркнул, что такую задачу поставил Владимир Путин и она будет выполняться.

18 июня на Москву и Подмосковье была совершена самая крупная беспилотная атака за последние 2 года. С начала суток средства ПВО уничтожили более 190 БПЛА.

