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18 июня, 16:57

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Лавров: Россия будет бить по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее ВС

Россия будет бить по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее ВС – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия в ответ на атаки Киева будет наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее Вооруженных сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН.

"Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.), что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе", – уточнил министр.

Он также добавил, что эта задача была поставлена Владимиром Путиным. Ее выполняют и будут выполнять Вооруженные силы РФ.

Самая масштабная атака БПЛА на Москву и область за последние 2 года была совершена в ночь на четверг, 18 июня. С начала суток средства ПВО ликвидировали свыше 190 дронов.

Беспилотники пытались атаковать и несколько районов Подмосковья. В частности, в Электростали пострадал дом, в Жуковском беспилотник тоже попал в жилое здание, а в Люберцах повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне.

Также повреждения был зафиксированы в торговых центрах "Мега Белая Дача" и "Садовод". Кроме того, беспилотник попал в Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

В результате атаки в Московской области пострадали 17 человек, в том числе 2 детей, – в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском, Котельниках. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

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