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18 июня, 15:17

Политика

Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву не приближают встречу Путина с Зеленским

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и удар по автобусу с детьми в Брянской области не приближают личную встречу Владимира Путина с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил помощник президента Юрий Ушаков.

При этом он также напомнил, что Путин уже не раз высказывался о возможности встречи с Зеленским.

"Мне кажется, все очевидно", – сказал Ушаков.

Самая масштабная атака БПЛА за последние два года была совершена на столицу в ночь на четверг, 18 июня. С начала суток силы ПВО уничтожили более 190 дронов.

Несколько районов Подмосковья подверглись атаке. В Электростали пострадал частный дом, одна женщина получила ранения. В Жуковском беспилотник попал в жилое здание, а в Люберцах обломки дронов повредили фитнес-центр и промышленный объект.

Кроме того, разрушения зафиксированы в торговых центрах "Мега Белая Дача" и "Садовод", на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Согласно последним данным, возгорание в ТЦ "Белая дача" ликвидировано, а в МНПЗ локализовано.

По последним данным, всего в результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 17 человек, включая двух детей, – в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском, Котельниках. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

На фоне атаки БПЛА в аэропортах Московского региона вводились ограничения на полеты, было скорректировано расписание. В связи с этим транспортная прокуратура начала проверку.

Также ситуация повлияла на обстановку на столичных дорогах. В частности, водителям не следует останавливаться на МКАД без крайней необходимости. Автобусы в районе Капотня временно следуют по измененным маршрутам. Движение ограничивали на нескольких улицах на юго-востоке столицы и на ряде участков МКАД, однако позже в Дептрансе заявили о частичном снятии перекрытий.

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

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