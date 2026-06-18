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18 июня, 11:26

Транспорт

Дептранс призвал водителей не останавливаться на МКАД без необходимости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Столичным водителям не следует останавливаться на МКАД без крайней необходимости, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию. Это мешает проезду спецтехники и работе городских служб.

В ведомстве напомнили, что все участки магистрали оборудованы камерами фотовидеофиксации. Остановка в запрещенном месте автоматически фиксируется, после чего постановление о нарушении будет отправлено владельцу транспортного средства.

"Пожалуйста, не отвлекайтесь за рулем, следите за знаками и не создавайте помех на магистрали", – призвали в департаменте.

Между тем автобусы в районе Капотня временно следуют по измененным маршрутам. В частности, автобусы 436 едут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте, с394 проезжают по МКАД с разворотом на 15-м километре магистрали, не заезжая на улицу Верхние Поля, а с744 следуют по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк.

Изменения вызваны атакой БПЛА на Московский регион, которая началась утром 18 июня. Всего на подлете к столице сбиты более 190 беспилотников.

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