Умер продюсер Мадонны и Blur Уильям Орбит

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Британский музыкальный продюсер Уильям Орбит скончался на 70-м году жизни, сообщает The Guardian со ссылкой на публичное заявление близких.

По информации издания, продюсер ушел из жизни у себя дома 23 июля. Причина смерти не раскрывается.

"Нам и многим другим, чьих жизней он коснулся своей музыкой, дружбой и добротой, будет его очень не хватать", – говорится в заявлении родственников.

Орбит родился 15 декабря 1956 года в Великобритании. Он получил известность после работы с Мадонной над альбомом Ray of Light 1998 года. Пластинка стала мультиплатиновой, получила международное признание и принесла певице три премии "Грэмми" из пяти номинаций в 1999-м.

Кроме того, продюсер участвовал в создании альбома Blur 13, релиза All Saints Pure Shores, хита Пинк Feel Good Time и многих других проектов.