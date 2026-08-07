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Ситуация с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле является "наспех состряпанной провокацией". Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале посольства России в Германии.

Дипломаты отметили, что Киеву очень не хватает оружия, а правительствам недружественных стран Евросоюза – аргументов, почему во время ярких социально-экономических проблем денежные средства необходимо передавать Украине, где продвигаются террористические методы и неонацистская повестка, в том числе прославление тех, кто уничтожал мирных граждан во времена Второй мировой войны.

В посольстве также подчеркнули, что сейчас основную опасность для ФРГ представляют не "российские гибридные атаки", а местные политики, которые выступают за войну с Россией и предлагают жителям своей страны принять в ней участие.

Ранее СМИ сообщили, что на летном поле в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан был найден беспилотник со взрывателем. Авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте порядка 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части воздушного судна заметили незначительные повреждения.

Позже стало известно, что самолет, возле которого нашли БПЛА, был загружен боеприпасами, которые доставили из Франции. Также уточнялось, что система датчиков для защиты от дронов, установленная в аэропорту, не смогла распознать беспилотник.

Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой. Он также допустил повторение таких акций в будущем.

