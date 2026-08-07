Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 18:49

Политика

Посольство РФ в ФРГ назвало провокацией инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Carsten Koall

Ситуация с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле является "наспех состряпанной провокацией". Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале посольства России в Германии.

Дипломаты отметили, что Киеву очень не хватает оружия, а правительствам недружественных стран Евросоюза – аргументов, почему во время ярких социально-экономических проблем денежные средства необходимо передавать Украине, где продвигаются террористические методы и неонацистская повестка, в том числе прославление тех, кто уничтожал мирных граждан во времена Второй мировой войны.

В посольстве также подчеркнули, что сейчас основную опасность для ФРГ представляют не "российские гибридные атаки", а местные политики, которые выступают за войну с Россией и предлагают жителям своей страны принять в ней участие.

Ранее СМИ сообщили, что на летном поле в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан был найден беспилотник со взрывателем. Авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте порядка 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части воздушного судна заметили незначительные повреждения.

Позже стало известно, что самолет, возле которого нашли БПЛА, был загружен боеприпасами, которые доставили из Франции. Также уточнялось, что система датчиков для защиты от дронов, установленная в аэропорту, не смогла распознать беспилотник.

Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой. Он также допустил повторение таких акций в будущем.

Читайте также


политиказа рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика