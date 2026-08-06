WDR: украинский самолет в аэропорту Лейпцига был загружен боеприпасами

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Украинский грузовой самолет, рядом с которым в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой, был загружен боеприпасами. Об этом сообщили немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний полицейский отчет.

По данным СМИ, грузовой самолет типа "Антонов" был загружен боеприпасами, которые незадолго до инцидента доставили в Лейпциг из Франции. Вероятно, груз предназначался для дальнейшей перевозки.

Как установили следователи, сотрудники аэропорта заметили дрон между двумя украинскими грузовыми самолетами. После этого произошел "контакт между дроном и одним из сотрудников", а затем беспилотник оказался на земле. При этом система датчиков для защиты от беспилотников, установленная в аэропорту, не распознала летательный объект.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу, что дрон влетел на территорию аэропорта и приземлился на перроне. На видеозаписях не зафиксирован повторный взлет беспилотника.

В министерстве обороны ФРГ сообщили, что на момент инцидента в аэропорту не было транспортных самолетов бундесвера. Аэропорт Лейпциг/Галле считается важным хабом и логистическим узлом для военных нужд.

Ранее СМИ сообщили, что на летном поле в аэропорту Лейпциг рядом с украинским грузовым самолетом Ан обнаружили БПЛА со взрывателем. Авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте около 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части самолета заметили небольшие повреждения.

Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал инцидент принципиально новым уровнем угрозы и квалифицировал его как сценарий гибридной атаки. Он также допустил повторение подобных акций в будущем.

При этом Добриндт отметил профессиональный характер действий злоумышленников и предостерег от преждевременных предположений о конструкции дрона, типе взрывчатки и заказчиках.