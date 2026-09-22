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22 сентября, 21:41

Происшествия

В Red Wings опровергли информацию о вспыхнувшем самолете с людьми

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Информация о вспыхнувшем самолете с людьми на борту в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Как сообщал SHOT в мессенджере MAX, вечером 20 сентября борт Superjet 100 авиакомпании Red Wings готовился к вылету из Екатеринбурга в Магнитогорск. Пока пассажиры ожидали рейс, технический специалист заправлял кислородный баллон для экипажа. Спустя время в носовой части фюзеляжа начался пожар.

По данным журналистов, на борту в этот момент якобы находились два пилота и два бортпроводника. Отмечалось, что они успели своевременно покинуть самолет.

Часть фюзеляжа выгорела, сам борт вывели из эксплуатации. Утверждалось, что пассажиры отправились в Магнитогорск на резервном самолете спустя четыре часа.

В свою очередь, авиаперевозчик сообщил, что прервал наземную подготовку рейса из-за запаха гари в салоне и заменил воздушное судно. Задымление, по данным Red Wings, было устранено.

"Во время инцидента людей на борту не было, экипаж находился за пределами самолета", – добавили в авиакомпании.

По информации источника, знакомого с деталями происшествия, основной причиной возгорания рассматривается человеческий фактор.

Ранее ноутбук загорелся на борту самолета American Airlines, следовавшего из Атланты в Даллас. Экипаж быстро справился с загоревшимся устройством, после чего борт продолжил посадку и благополучно приземлился в Далласе.

В аэропорту сообщили, что после прилета помощь медиков потребовалась одному пассажиру. Его осмотрели и отпустили.

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