22 сентября, 21:41Происшествия
В Red Wings опровергли информацию о вспыхнувшем самолете с людьми
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Информация о вспыхнувшем самолете с людьми на борту в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
Как сообщал SHOT в мессенджере MAX, вечером 20 сентября борт Superjet 100 авиакомпании Red Wings готовился к вылету из Екатеринбурга в Магнитогорск. Пока пассажиры ожидали рейс, технический специалист заправлял кислородный баллон для экипажа. Спустя время в носовой части фюзеляжа начался пожар.
По данным журналистов, на борту в этот момент якобы находились два пилота и два бортпроводника. Отмечалось, что они успели своевременно покинуть самолет.
Часть фюзеляжа выгорела, сам борт вывели из эксплуатации. Утверждалось, что пассажиры отправились в Магнитогорск на резервном самолете спустя четыре часа.
В свою очередь, авиаперевозчик сообщил, что прервал наземную подготовку рейса из-за запаха гари в салоне и заменил воздушное судно. Задымление, по данным Red Wings, было устранено.
"Во время инцидента людей на борту не было, экипаж находился за пределами самолета", – добавили в авиакомпании.
По информации источника, знакомого с деталями происшествия, основной причиной возгорания рассматривается человеческий фактор.
Ранее ноутбук загорелся на борту самолета American Airlines, следовавшего из Атланты в Даллас. Экипаж быстро справился с загоревшимся устройством, после чего борт продолжил посадку и благополучно приземлился в Далласе.
В аэропорту сообщили, что после прилета помощь медиков потребовалась одному пассажиру. Его осмотрели и отпустили.