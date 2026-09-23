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23 сентября, 04:41

Транспорт

В России могут сократить срок оплаты штрафов для авто с иностранными номерами

Фото: Агентство ''Москва''

Законопроект, сокращающий срок оплаты штрафов за нарушение ПДД для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до одних суток, поступил в аппарат правительства России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Сейчас все автомобилисты обязаны оплачивать штрафы в течение 60 дней. Однако, как отметили в МВД, собственники машин, зарегистрированных за рубежом, за это время могут беспрепятственно покинуть страну, не исполнив постановление.

В связи с этим власти предлагают для таких транспортных средств сократить срок оплаты до одних суток со дня вступления постановления в силу. Если штраф не будет оплачен, автомобиль могут задержать до погашения задолженности.

В настоящее время ведется экспертная проработка законопроекта. В случае одобрения кабмином документ будет внесен в Госдуму. Этот этап намечен на 2027 год, следует из распоряжения правительства.

Ранее три автомобиля были арестованы в Москве в августе после неуплаты штрафов их владельцами. Московская административная дорожная инспекция совместно с Федеральной службой судебных приставов выявила трех автовладельцев, оставлявших машины под запрещающими знаками и на газонах.

Водители не оплачивали штрафы за эти нарушения в течение 60 дней. Общая сумма задолженности превысила 690 тысяч рублей. В итоге автомобили оказались на специализированной стоянке после их ареста судебными приставами.

"Спецреп": превышение и наказание

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