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16 сентября, 08:30

Транспорт

Минтранс России представил новый знак парковки для многодетных

Фото: МАХ/"Минтранс России"

Новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей, представили на Международном фестивале молодежи. Его презентовал вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков.

Дизайн знака выбрали сами россияне. В июле Минтранс предложил подписчикам выбрать один из семи вариантов, в голосовании приняли участие почти 4 тысячи человек. Победил первый дизайн, набравший 46% голосов, его сейчас можно увидеть в центральной части экспозиции министерства на фестивале.

Фото: МАХ/"Минтранс России"

Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения. Затем необходимые поправки планируют внести в соответствующий ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на улицах страны.

В ведомстве рассчитывают, что он станет частью проекта по созданию комфортной городской среды, учитывающей потребности семей с детьми.

Ранее сопредседатель АТЭР Павел Люлин предложил снизить нормативы парковочных мест для торговых центров на 30%. Для городских ТЦ в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту предлагается ввести коэффициент 0,7, сохранив при этом число мест для людей с инвалидностью. Инициативу он объяснил падением посещаемости ТЦ.

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