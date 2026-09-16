Силы ПВО РФ за ночь сбили 71 украинский беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник, об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Орловской областей, а также:

Ростовской области;

Астраханской области;

Краснодарского края;

Республики Крым;

акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли Ольховатку в Харьковской области. Контроль над населенным пунктом был установлен благодаря активным действиям подразделения группировки "Север". Также ее бойцы ведут активные бои за Малую Волчью в Харьковской области.

Кроме того, в Харьковской области ВС РФ смогли окружить порядка 1 700 украинских солдат. Российская сторона продолжает сжимать кольцо окружения украинских формирований в районах Варваровки, Нефедовки и Черного.

