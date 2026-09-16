16 сентября, 08:24Происшествия
Силы ПВО РФ за ночь сбили 71 украинский беспилотник
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник, об этом сообщили в Минобороны России.
Дроны были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Орловской областей, а также:
- Ростовской области;
- Астраханской области;
- Краснодарского края;
- Республики Крым;
- акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли Ольховатку в Харьковской области. Контроль над населенным пунктом был установлен благодаря активным действиям подразделения группировки "Север". Также ее бойцы ведут активные бои за Малую Волчью в Харьковской области.
Кроме того, в Харьковской области ВС РФ смогли окружить порядка 1 700 украинских солдат. Российская сторона продолжает сжимать кольцо окружения украинских формирований в районах Варваровки, Нефедовки и Черного.