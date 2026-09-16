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16 сентября, 09:32

Город

Игровые и спортивные зоны обновили в районе Коммунарка

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Коммунарка обустроили современные игровые и спортивные пространства общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Все работы завершили до начала учебного года, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Во дворе дома 22 на Бачуринской улице обновили игровую площадку площадью около 527 квадратных метров. Там уложили яркое травмобезопасное покрытие в желтых, оранжевых и зеленых оттенках.

У дома 17 на Бачуринской улице установили два игровых комплекса в виде замков с горками, башнями и переходами. Для детей также появились качели-балансир и карусель, а рядом с универсальной спортивной площадкой заменили покрытие и поставили лавочки для родителей.

Спортивную зону дополнили турниками, рукоходами и гимнастическими кольцами. На универсальной площадке можно играть в баскетбол, футбол и другие командные виды спорта.

Возле дома 11 на улице Сосенский Стан обновили еще одну игровую зону. Здесь появились песочный дворик, качели и развивающий городок с канатным переходом, а игровой комплекс оборудовали горками и элементами для лазания. Площадку покрыли резиновой крошкой.

Ранее комплексное благоустройство завершили в микрорайоне Центральном района Троицк. Работы прошли возле домов на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте, где оборудовали спортивный кластер с прорезиненным покрытием, воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами, тренажерами и турниками.

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