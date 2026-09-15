Спортивный кластер и игровые зоны обустроили в микрорайоне Троицка

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексное благоустройство завершили в микрорайоне Центральном района Троицк. Территорию обновили возле домов на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Одним из главных объектов стал спортивный кластер с травмобезопасным прорезиненным покрытием. На площадке установили ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, уличные тренажеры, турники и другое оборудование для занятий на свежем воздухе.

Для детей разных возрастов полностью обновили игровые зоны. На площадках появились качели, песочницы, лазательные элементы и современные комплексы. Центральным объектом одной из них стал многоуровневый игровой комплекс в виде сказочного замка с башнями, горками и конструкциями для лазания, а на другой разместили тематические элементы для детей младшего возраста.

Для отдыха обустроили отдельные пространства с тремя беседками и четырьмя перголами. Под навесами установили подвесные скамьи и другую уличную мебель. Всего на территории появилось 236 малых архитектурных форм.

В 2025 году здесь уже привели в порядок пешеходные маршруты и дворовые проезды, высадили дополнительные зеленые насаждения, модернизировали четыре контейнерные площадки и установили современные контейнеры.

Ранее волонтеры Московского НПЗ высадили более 650 растений у обновленного корпуса "Боровицкий" школы в Капотне, создав ландшафтную композицию – сад "Юность". До этого данный проект представляли на IX Фестивале исторических садов в "Царицыне", а реализовали по программе "Родные города".