Путин поздравил с 85-летием создателя "Ежика в тумане" Норштейна

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Владимир Путин поздравил с 85-летием всемирно известного режиссера-мультипликатора и создателя "Ежика в тумане" Юрия Норштейна. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал фильмы режиссера подлинными шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства, а также эталоном безупречного художественного вкуса и мастерства.

"Они пользуются искренней, непреходящей любовью зрителей всех поколений", – говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что работы мастера являются примером профессионализма для юных талантов, которые продолжают следовать традициям российской мультипликации. Кроме того, президент пожелал Норштейну крепкого здоровья и благополучия.

Ранее глава государства поздравил певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем. Путин подчеркнул, что артист работает вдохновенно и дарит слушателям тепло души и сердца. Он также указал на деятельный вклад Розенбаума в реализацию востребованных благотворительных и гуманитарных инициатив.