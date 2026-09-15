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15 сентября, 16:13

Общество

Ночь на 16 сентября может стать одной из самых холодных в Москве с начала мая

Фото: foto.mos.ru

Ночь на среду, 16 сентября, может стать одной из самых холодных в Москве с начала мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре, передает ТАСС.

"Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут от 5 до 7 градусов выше нуля, местами – до 2 градусов", – отметили в Гидрометцентре.

По области температура составит от 5 до 10 градусов, местами – также до 2 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков.

По данным метеостанции на ВДНХ, самой холодной ночью с начала осени стала ночь на 9 сентября, когда температура опустилась до 5,1 градуса. Также в пятерку самых холодных ночей вошли ночи на 8 сентября (7,8 градуса), 13 сентября (7,1), 14 сентября (8,8) и 12 сентября (9,6).

Днем 16 сентября воздух в Москве прогреется до 17–19 градусов, по области – до 15–20 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Тем временем метеорологическая осень придет в столицу уже на следующей неделе. Погода начнет меняться под влиянием североатлантических циклонов. В городе начнутся затяжные дожди, а столбики термометров не будут подниматься выше 16 градусов.

Летняя погода вернется в Москву на 60 часов

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