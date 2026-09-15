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15 сентября, 16:36

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Онколог Моисеенко: лишь 10–15% заболеваний раком связано с наследственностью

Онколог рассказал, какой процент заболеваний раком связан с наследственностью

Фото: 123RF.com/artemegorov

Только 10–15% заболеваний раком связано с наследственными факторами. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н. П. Напалкова, профессор Владимир Моисеенко на форуме "Ради Жизни".

"Когда молодые заболевают, вне всяких сомнений, то семейные раки, конечно, генетические, но это всего 10–15% раков", – отметил он.

Однако остальные 85% – это спорадические случаи, которые не имеют отношения к наследственным факторам.

Ранее ученые нашли способ борьбы с наиболее распространенным типом онкологии, который плохо поддается стандартным методам лечения, – аденокарциномой легкого. Исследователи предложили дополнить лучевую терапию воздействием ингибиторов фермента PCSK9. Такие препараты обычно применяют для снижения холестерина и лечения сахарного диабета.

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