В Wildberries опровергли сообщения о массовых блокировках кошельков клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о массовых блокировках кошельков клиентов Wildberries не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ (RWB).

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что маркетплейс якобы требует от пользователей подтверждать происхождение средств, потраченных на площадке. Утверждалось, что кошелек могут заблокировать при единовременном выкупе товаров на сумму свыше 20 тысяч рублей.

В компании подчеркнули, что ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона – это требование актуально для всех участников рынка.

Ранее Wildberries представил новый инструмент "Хочу скидку". С его помощью покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар. Также можно будет указать желаемый размер скидки – от 1 до 35%.