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15 сентября, 16:32

Общество

Мурашко предупредил о росте риска возникновения онкологических заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Увеличение продолжительности жизни будет способствовать росту риска возникновения онкологических заболеваний. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает ТАСС.

По оценкам экспертов, в ближайшие 25 лет риск онкозаболеваний будет расти в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом процессов, происходящих в мире. Мурашко добавил, что за 20–30 лет распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее предположил, что некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3–6 лет. Речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке.

При этом сообщалось, что в России появятся три новые вакцины от онкологических заболеваний: от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

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