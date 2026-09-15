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15 сентября, 17:11

Политика

Суд приговорил блогера Сюткина к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ" (Павел Сюткин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Зюзинский суд Москвы приговорил блогера Павла Сюткина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 6 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, сообщается в канале столичной прокуратуры в MAX.

Сюткин признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России в одном из мессенджеров. Отмечается, что он руководствовался мотивом политической ненависти.

Кроме того, суд запретил Сюткину на 4 года вести интернет-блоги. При этом на прошлой неделе в прениях сторон прокурор запрашивал для подсудимого 8 лет лишения свободы.

Блогер известен как историк русской кухни. Он выпустил несколько книг на эту тему, вел телеграм-канал и выступал с профильными комментариями в прессе. С октября 2025 года Сюткин находился в СИЗО.

Ранее столичный суд приговорил к 7 годам заключения экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о фейках о российской армии. Также ему запретили 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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