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02 сентября, 11:46

Политика

Основательницу "Дома с маяком" доставили на допрос по делу о фейках о ВС России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Основательница детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава находится в Следственном комитете на допросе по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, официально она не задержана. Обвинение ей не предъявляли. Допрос проводится в рамках уголовного дела по статье 207 УК РФ.

Ранее суд приговорил бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре, он признан виновным по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также о распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

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