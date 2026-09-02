Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 11:50

Политика

Более 2,6 млн россиян планируют проголосовать на выборах дистанционно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Свыше 2,6 миллиона россиян подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, процесс подачи заявлений продолжается активно.

Кроме того, глава ЦИК рассказала о ходе подачи заявлений по программе "Мобильный избиратель". На данный момент проголосовать по месту нахождения решили 936 328 граждан.

При этом проголосовали досрочно уже свыше 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение.

"Досрочно (в труднодоступных местностях и на судах. – Прим. ред.) проголосовали 9 929 избирателей, из которых на избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях, 7 314 избирателей и на судах, которые будут находиться в День голосования в плавании, 2 615 избирателей", – добавила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК сделает все необходимое для обеспечения безопасности жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе выборов в Госдуму, в том числе досрочного голосования. Именно в этих регионах сохраняется особенно высокий уровень угроз.

"Наша задача – рассредоточить наших избирателей, минимизировать скопление в одном месте", – сказала Памфилова.

В настоящее время все 10 политических партий опубликовали свои предвыборные программы. По словам Памфиловой, это было сделано в установленный срок.

Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа. У избирателей появилась возможность проголосовать в помещениях для голосования, на дому, а также на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Кроме того, предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет подходящих помещений и затруднено транспортное сообщение.

Основной этап выборов депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в столице пройдет с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках.

Читайте также


политикавыборы2026

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика