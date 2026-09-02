Более 2,6 млн россиян планируют проголосовать на выборах дистанционно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Свыше 2,6 миллиона россиян подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, процесс подачи заявлений продолжается активно.

Кроме того, глава ЦИК рассказала о ходе подачи заявлений по программе "Мобильный избиратель". На данный момент проголосовать по месту нахождения решили 936 328 граждан.

При этом проголосовали досрочно уже свыше 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение.

"Досрочно (в труднодоступных местностях и на судах. – Прим. ред.) проголосовали 9 929 избирателей, из которых на избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях, 7 314 избирателей и на судах, которые будут находиться в День голосования в плавании, 2 615 избирателей", – добавила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК сделает все необходимое для обеспечения безопасности жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе выборов в Госдуму, в том числе досрочного голосования. Именно в этих регионах сохраняется особенно высокий уровень угроз.

"Наша задача – рассредоточить наших избирателей, минимизировать скопление в одном месте", – сказала Памфилова.

В настоящее время все 10 политических партий опубликовали свои предвыборные программы. По словам Памфиловой, это было сделано в установленный срок.

Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа. У избирателей появилась возможность проголосовать в помещениях для голосования, на дому, а также на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Кроме того, предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет подходящих помещений и затруднено транспортное сообщение.

Основной этап выборов депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в столице пройдет с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках.