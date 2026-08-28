Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Досрочное голосование на выборах в рамках единого дня голосования 2026 года началось 28 августа в 12 регионах России, где введены военное положение и средний уровень реагирования. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

По решению ЦИК, избиратели смогут проголосовать в помещениях для голосования, на дому, а также на придомовых территориях и территориях общего пользования. Кроме того, предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет помещений для голосования и затруднено транспортное сообщение. Для голосования используются переносные ящики.

В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний разных уровней, в ходе которых предстоит заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее в Москве завершилось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. Испытания электронной системы прошли в штатном режиме, специалисты проверили ее устойчивость к нагрузкам и работу в различных нештатных ситуациях.

Основной этап выборов депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в столице пройдет с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках.