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28 августа, 14:24

Происшествия

Туристка пропала в горной реке в Сочи

Фото: МАХ/"ЮРПСО МЧС России"

Девушка пропала в районе Чертовой купели в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным спасателей, компания друзей отдыхала 27 августа в районе горной реки Агуры. Купель была почти пересохшей, поэтому молодые люди спустились по камням к воде. Из-за начавшегося дождя уровень воды в реке резко поднялся, и отдыхающих унесло потоком в русло.

В какой-то момент девушку потеряли из виду. Молодые люди смогли добраться до "Кавказского аула" и попросили работников ресторана вызвать спасателей. Поиски начались в тот же день.

Спасатели опросили очевидцев, разделились на группы и приступили к работе. Поиски проводились до 23:00. С наступлением темноты их приостановили до утра. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются.

"Сегодня утром поиск пропавшей девушки продолжен как пешим порядком, так и с моря. Спасатели на катере МЧС России обследуют акваторию Черного моря от устья реки Агуры до сочинского морпорта", – сказано в сообщении.

От Южного РПСО МЧС России к поисковым работам привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники.

Ранее спасатели обнаружили с воздуха контейнерные дома с туристами, которые унесло рекой с Лесогорских термальных источников на Сахалине. Их заметили во время обследования местности с вертолета.

До этого территорию прочесывали пешком, поскольку дорог в районе происшествия нет. Спасатели высадились на термальных источниках и пешком дошли до места обнаружения контейнеров.

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