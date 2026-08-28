Телеканал "МУЛЬТ" запустил акцию "МультКоллекция" с видеоприветами от персонажей

Фото: кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки"; режиссеры – Алексей Миронов, Артур Толстобров, Вера Мякишева; производство – "Паровоз"

Телеканал "МУЛЬТ" запустил семейную акцию "МультКоллекция" – серию видеоприветствий от анимационных героев. Она продлится до 31 октября.

В рамках данного проекта были созданы эксклюзивные видеоролики, которых нет в открытом доступе. QR-коды со ссылками на них будут появляться только в эфире телеканала. Зрители смогут собрать в цифровом кабинете приветствия от героев сериалов "Сказочный патруль", "Геройчики", "Ми-ми-мишки" и других.

Чтобы получить все 12 видеороликов, нужно смотреть эфир телеканала "МУЛЬТ" всей семьей. Когда на экране появится QR-код, необходимо навести на него камеру смартфона – он переведет на сайт акции. После быстрой регистрации откроется доступ к видеоприветствию, которое сохранится в личном кабинете.

Генеральный продюсер телеканала Татьяна Цыварева отметила, что интерактивный формат превратит просмотр мультфильмов в увлекательную охоту за сюрпризами и подарит детям яркие эмоции. Родители вместе с детьми смогут коллекционировать видеоприветствия в цифровой альбом, а также пересматривать их и показывать друзьям.

"Дети обожают все коллекционировать: игрушки, брелочки, фигурки, сквиши и многое другое. Родители часто вовлечены в процесс собирания и покупают желанные пакетики и коробочки, чтобы вместе распаковать и радоваться новому герою. В "МультКоллекции" не нужно ничего покупать", – добавила коммерческий директор компании "Ноль плюс медиа" Наталья Белянина.

По ее словам, ролики можно не только пересматривать с друзьями, но и использовать для игр. Также можно соревноваться, кто быстрее соберет коллекцию и найдет самого редкого персонажа.

Белянина подчеркнула, что в акции нет проигравших. У всех зрителей есть возможность найти все видеоприветствия. Чтобы коллекционерам было интереснее, ролики разделены на уровни редкости. Зрителей ждут три милых, пять редких, три очень редких видео и один суперредкий ролик – абсолютный эксклюзив.

Ранее россияне назвали мультсериалы "Смешарики", "Три кота" и "Маша и Медведь" самыми подходящими для просмотра всей семьей. "Смешарики" оказались на первом месте благодаря принципу двойной адресации, заложенному в проект с самого начала. Дети следят за приключениями героев, а взрослые находят в сериях философские смыслы, культурные отсылки и социальные аллюзии.