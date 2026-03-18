Эксперт Хафизов объяснил феномен видео с героями в виде продуктов

В Сети завирусились ролики, где героями становятся бананы, яблоки, клубника и другие продукты. Подобный контент собирает миллионы просмотров. С чем связана такая тенденция и могут ли эти видео вызвать проблемы с психикой, расскажет Москва 24.

Драма банана и папайи

Пользователи опубликовали сотни нарисованных искусственным интеллектом (ИИ) мини-сериалов, в которых продукты – полноценные личности со своими переживаниями и бытовыми историями.

Один из популярных лейтмотивов таких видео – отношения. Например, зарисовка про конфликт супружеской пары фруктов уже набрала порядка 7,6 миллиона просмотров, 509 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. Ролик рассказывает о том, как "яблоко-муж" изменяет "яблоку-жене" с "лимоном-секретарем".

"Раньше ты любил меня, а теперь даже не хочешь, чтобы я к тебе прикасалась? Я настолько плоха из-за своих несовершенств на лице?" – рассуждает в видео яблоко с именем Аполина, рассматривая в зеркале изъяны своего лица.

Также в Сети завирусился ролик о паре бананов, которая переживает кризис в браке. По сюжету муж постоянно засматривается на молодых девушек-яблок, что толкает его супругу на перемены во внешности. Эту лавстори посмотрели 6,5 миллиона человек, также люди поставили видео 437 тысяч лайков и оставили 1,3 тысячи комментариев.

"Что-то должно измениться. Завтра они меня не узнают. Клянусь. Теперь я знаю себе цену", – делится переживаниями главная героиня ролика.

Под видео пользователи поделились на несколько лагерей: например, некоторые удивляются, почему такой контент пользуется популярностью.

"Это реально?", "Фруктовые и овощные шоу выходят из-под контроля", "Какой-то дневник безумного зеленого фрукта", – описывают происходящее в роликах зрители.

Другие же, наоборот, признаются, что подобные драмы стали частью их жизни.

"Я никогда не пропущу видео с фруктами", "Когда смотрю такое, чувствую себя ребенком", "Это так увлекательно, боже мой", – написали под мини-сериалом пользователи.

Третьи же сравнивают происходящее с личным опытом.

"Это яблоко – мой бывший", "Красное яблоко – красный флаг", "Сюжет похож на жизнь: "Здесь очень плохо, но мне это нравится", – поделились мнением люди, просмотревшие ролик.

Более тяжелый сюжет разворачивается вокруг истории папайи и ее спутника банана, которые вынуждены жить в разрушенном флигеле и скитаться по мусорным бакам в поисках еды. Устав от такого порядка, банан решает изменить судьбу и уезжает на заработки. Спустя пять лет он становится успешным бизнесменом и забирает любимую в "лучшую жизнь".

Видео набрало 320 тысяч просмотров, более 7 тысяч лайков и около 60 комментариев. Однако лишь половина пользователей отмечают, что рады увидеть хоть один счастливый конец. Другие же задаются вопросом, почему банан оставил свою спутницу так надолго.

"Мозг не успевает устать"

В Сети вирусятся ролики, сделанные как традиционными мультипликационными приемами, так и при помощи нейросетей. Последний вариант в данном случае более востребован, рассказал Москве 24 ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов.

По его словам, такой контент может быть интересен довольно широкой аудитории. Например, взрослым нравится следить за повествованием внутреннего конфликта: разбираться в проблемах героев, слушать их историю. Детей же увлекает красивая и яркая анимация.





Винер Хафизов ИИ-специалист, видеомаркетолог Сначала пишется сценарий, затем генерируется голос для озвучки, музыкальное сопровождение, а также все визуальные составляющие. За всем процессом стоит один-два человека. На двухминутный ролик от начала до конца уходит около двух часов, тогда как раньше без ИИ на это могли потратить несколько дней.

Эксперт уверен, что секрет таких роликов кроется в структуре повествования. Любой голливудский фильм строится по принципу эмоциональных качелей: есть герой, потом появился кто-то, жизнь стала меняться, и начались приключения. То же самое происходит и в этих коротких роликах – волнообразная структура постоянно удерживает внимание зрителя. Контент становится неинтересным, когда у персонажа все хорошо, отметил Хафизов.

"Кроме того, зрители могут узнавать себя в этих героях или сопоставлять со знакомыми. Самые распространенные проблемы, которые поднимаются в таких сериалах, – вопросы отношений, измен, бытовых ситуаций. Многие смотрят, как герои справляются с проблемами, сравнивают с собой и даже могут чему-то учиться. По сути, ничего нового не придумано – те же сюжеты были в турецких сериалах, в "Санта-Барбаре" десятки лет назад. Просто визуальная составляющая теперь другая", – уточнил специалист.

По его словам, популярность именно продуктовых сериалов заключается сразу в нескольких факторах. Во-первых, с точки зрения ИИ-контента они легко производимы. Чтобы сделать такой мультфильм про животных или человека, потребуется проработка большего количества деталей, в то время как те же фрукты не требуют сильных трудозатрат. Чем легче видео, тем чаще их делают и выкладывают в Сеть.

Также Хафизов отметил, что на массовость видео влияет и психологический аспект, поскольку продукты – понятная и всем известная оболочка. Их знают на вкус и цвет, а отсюда возникают и легкие ассоциативные ряды при проработке героев.

"Например, лимон всегда кислый, а значит, и характер у героя такой драмы можно сделать более тяжелым и противоречивым. То же самое касается и других фруктов. Клубника летняя, сладкая, легкая, а значит, и героиня будет обладать схожими качествами", – подчеркнул Хафизов.

В то же время эксперт выразил мнение, что интерес к таким роликам пройдет довольно быстро.

"Возможно, в течение года появится что-то новое, что будет волновать пользователей. Какая-то преданная аудитория, конечно, останется, но в целом это явление временное", – заключил он.

В контексте подобных видео можно говорить о принципе дофаминового подкрепления, но с определенными особенностями, рассказала Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

По ее словам, буквально за 15–30 секунд зритель получает полноценный микронарратив: завязку, конфликт, предательство, эмоциональную кульминацию и даже некие инсайты или интересные факты.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Мозг не успевает устать, но при этом получает полноценную порцию эмоций – удивление, негодование, сочувствие. Это такая мыльная опера в миниатюре, которая идеально подходит под клиповое мышление современного человека. Зрители ждут развязки, а алгоритм сразу подкидывает следующую драму, и возникает цикл, очень похожий на игровую зависимость.

Парадокс в том, что абсурдность сюжета снижает психологическое сопротивление. Когда героями становятся овощи и фрукты, мозг воспринимает происходящее как игру, позволяет расслабиться. Это становится не столько бегством от реальности, сколько эмоциональной тренировкой, объяснила Стригунова.

Эксперт также подчеркнула, что при просмотре пользователи могут переживать сильные чувства, не включая при этом глубокие личные травмы. Это похоже на метафору в терапии, когда проще говорить о проблеме через образ или музыку.

"Почему вообще сопереживают картошке или яблоку? Наш мозг запрограммирован на антропоморфизм – наделение неживых объектов человеческими чертами. Достаточно двух точек, чтобы увидеть лицо. На самом деле люди сопереживают не овощу как таковому, а архетипу: родитель, защищающий детей, обманутый партнер, соблазнительница", – рассказала она.

Специалист назвала это безопасным способом коснуться своих страхов: на поверхности все несерьезно, но в глубине могут всплывать личные переживания. Зритель проецирует свои ситуации на этих персонажей, но дистанция, созданная абсурдом, позволяет не обжечься.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Могут ли такие ролики расшатать психику? В умеренных дозах – нет, это скорее эмоциональная зарядка. Но при злоупотреблении, когда человек смотрит их часами напролет и заменяет реальное общение, могут возникнуть эмоциональное истощение, снижение порога чувствительности, когда реальные драмы начинают казаться скучными. У подростков с несформированной психикой это может укрепить негативные паттерны отношений: например, мысль, что измена – обязательный элемент любовных отношений.

Она также отметила, что особенно осторожными при просмотре стоит быть людям в состоянии острого стресса или депрессии. Казалось бы, безобидная ситуация может стать триггером из-за повышенной эмоциональности.

Детям до 10–12 лет без обсуждения со взрослыми такие темы могут восприниматься искаженно. А если человек замечает, что эти ролики заменяют живое общение или хобби, это может быть сигналом начинающейся зависимости, уточнила психолог.

