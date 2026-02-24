Психолог Наумова оценила опасность игрушек brainrot animals для детской психики

В Сети завирусились мягкие игрушки по мотивам тренда brainrot animals, представляющего собой скрещивание животных с неодушевленными предметами. Могут ли такие товары навредить детям, разбиралась Москва 24.

"Думала, крыша поедет"

В соцсетях набирает популярность видео из российского магазина детских товаров с игрушками по мотивам тренда brainrot animals. На одном из роликов мальчик без запинки назвал имена необычных героев.

"Лирили Ларила, Тралалеро Тралала, Балерина Капучино, Бомбомбини Гусини, Бомбардиро Крокодило, Бонека Амбалабу, Шпиониро Голубиро, Триппи Троппи, Лав Лав Лав Сахур", – назвал имена персонажей ребенок, рассматривая полку.



Тренд brainrot animals строится на совмещении животных с различными предметами и придании им антропоморфных черт с помощью нейросетей. Первый ролик в этом стиле появился в Сети в январе 2025 года – на нем была изображена трехногая акула в синих кроссовках одного из мировых брендов. За первые три месяца видео с озвучкой на итальянский манер набрало более 17 миллионов просмотров и миллион лайков.



На вопрос автора ролика, кого из этих героев мальчик хотел бы в подарок, он ответил, что никого. Такая реакция ребенка восхитила пользователей.

"Никого? Я аплодирую этому ребенку!", "Как они это запоминают?", "Даже итальянцы не говорят на итальянском так четко", – отметили они.





пользовательница Сети У меня трое детей наперегонки издают эти звуки. Я думала, у меня крыша поедет.

Также Москва 24 обнаружила подобные игрушки на маркетплейсах, где они стоят примерно от 500 до 2 000 рублей.

"Яркий кайфовый персонаж, он меня просто радует, когда вижу его!", "Хорошенькая, сыну нравится с ней играть", "Подруга увидела его на прилавке, заказала ей, очень обрадовалась", – написали пользователи в комментариях на маркетплейсах.

Помимо мягких игрушек, в продаже есть и брелоки с теми же персонажами – диапазон цен составляет порядка 120–550 рублей.

До этого аналогичный ажиотаж среди россиян вызывали игрушки лабубу. По статистике, летом 2025 года такой товар приобрел каждый восьмой взрослый житель Москвы. При этом сами игрушки не раз подвергались критике из-за провокационного внешнего вида. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в частности, призывала создать отечественный аналог лабубу, чтобы повысить мировую популярность российских игрушек.

"Снимают стресс"

В России необходимо принять специальные ГОСТы и проводить психологическую экспертизу перед продажей игрушек, заявила Москве 24 глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, такая инициатива была направлена в министерство просвещения и уже получила поддержку.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства С одной стороны, необходима возрастная маркировка. С другой – если игрушка наносит ущерб психике ребенка независимо от его возраста, если такой предмет не соответствует нашим традиционным ценностям, эти товары недопустимы к продаже. Речь не идет о том, чтобы максимально огородить детей от всего.

По ее словам, в данном случае "речь не идет о том, чтобы максимально огородить детей от всего". В то же время она призвала не забывать, что знакомство детей с внешним миром начинается именно с игрушек.

"Поэтому чрезвычайно важно, что попадает в руки детям, кто становится их героем", – добавила парламентарий.

Также она обратила внимание на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который рассказал о создании для детских садов перечня игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих развитию ребенка. По мнению Останиной, параллельно нужно работать с родителями, так как дети выбирают себе игрушки и в школе.

Однако детский психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что ребенка часто увлекают товары, в которых соединены несочетаемые элементы.

"Такие комбинированные образы развивают воображение, снимают стресс – ребенку смешно и забавно, он начинает фантазировать. Игра с таким предметом может быть полезной, если взрослые не осуждают ее и не видят в ней ничего опасного", – пояснила она.

Однако видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными. Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия и другой неподходящий контент, отметила специалист.

"Также родителям важно насторожиться, если ребенок ни во что другое не играет, а полностью сконцентрирован только на одной серии игрушек. Тревожные сигналы: появляются странные рисунки, сыну или дочери сложно выстраивать схему тела – он не может отметить, где глаза, нос, руки. Все разговоры сводятся только к этой игре, только к этому мультфильму и к этой игрушке, а фантазия становится необычной, пугающей", – добавила психолог.





Наталья Наумова детский психолог Зацикленность говорит о том, что у ребенка, вероятно, есть проблемы с психикой. Здесь важно не пропустить момент и вовремя обратиться к детскому психологу или психиатру.

По словам специалиста, родителям важно уделять больше внимания детям, которые фокусируются на таких игрушках. В частности, организовывать семейные мероприятия, водить ребенка в кружки и секции, где он может занять себя, почувствовать успешным и заинтересованным.

В свою очередь, детский и подростковый психолог Надежда Резенова рассказала, что в современной психотерапии есть такое направление, как схема-терапия. Во время ее проведения с детьми и подростками используются подобные игрушки, чтобы учиться осознавать и проживать разные чувства.

"Например, крокодил помогает прорабатывать злость. Это нормально и полезно", – объяснила она в беседе с Москвой 24.

Эксперт предположила, что сама по себе игрушка навредить ребенку не способна.

"Можно вспомнить детство, где многие с чем только не играли. Вопрос не в предмете, а в том, как родители организуют это пространство. Любую игрушку можно применить с пользой", – сказала Резенова.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Конечно, есть и ГОСТы, которые регулируют физическую безопасность – чтобы ребенок, например, не проглотил магнит. Но речь не об этом. Если после игры ребенок остается таким же радостным и спокойным, как обычно, можно использовать этот предмет дальше.

Чтобы понять, тревожит ли игрушка ребенка, эксперт порекомендовала наблюдать за изменениями в его поведении. Если он стал более плаксивым и раздражительным, изменился сон или аппетит, в целом появились черты, которые для него нехарактерны, – стоит присмотреться.

При этом она дала совет родителям не давать ребенку много игрушек сразу. Можно оставить небольшое количество, например, две недели, а остальные спрятать в его отсутствии. Затем игрушки стоит поменять местами: тогда у ребенка сработает эффект новизны, заключила Резенова.

