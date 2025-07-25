Матвиенко призвала создать российских Labubu и сделать их модными в мире

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В России нужно активизировать работу над созданием отечественного Labubu и сделать российские игрушки более модными в мире. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает ТАСС.

Она подчеркнула, что матрешками никого не удивишь, а Labubu носят на сумках, так как это модно и стильно. В России множество талантливых и творческих людей, которым нужно помочь продвинуть креативные товары, считает Матвиенко.

"Чтобы Labubu наши российские были более модные в мире. Это просто пример, матрешки наши на сумках никто не носит, давайте работать на результат", – призвала спикер.

Ранее стало известно, что компания Pop Mart подала заявку в Роспотент на регистрацию бренда Labubu. Благодаря этому компания сможет создавать и продавать тематические игрушки, косметику, бытовую химию и другие товары.

Labubu стала флагманом Pop Mart с 2019 года после заключения договора с дизайнером и создателем образа фигурки Касингом Луном. В 2024 году выручка составила 1,8 миллиарда долларов, а акции выросли на 400%.

