Заявку на регистрацию Labubu подали в России

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Компания Pop Mart подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Labubu, сообщает Агентство "Москва". Его сотрудники получили доступ к соответствующим документам.

Labubu планируют зарегистрировать по классам международной классификации товаров и услуг № 3, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35. Благодаря им компания Pop Mart сможет создавать и продавать тематические игрушки, косметику, бытовую химию, одежду, ювелирные украшения и другие товары. Заявка на регистрацию пришла в Роспатент 4 июля.

Игрушка Labubu стала флагманом Pop Mart с 2019 года после заключения договора с дизайнером и создателем образа фигурки Касингом Луном. Выручка компании в 2024 года составила 1,8 миллиарда долларов, а акции выросли на 400%.

Ранее российские аналоги Labubu придумали российские предприниматели. В "Союзмультфильме" предложили зарегистрировать товарный знак "Чебубу", а музыкант Сергей Жуков придумал игрушку "Бабайка".