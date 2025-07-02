В России увеличилось число отечественных брендов одежды и обуви

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Количество российских брендов одежды и обуви за три года увеличилось на 18%. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании", – цитирует министра РИА Новости.

По словам Алиханова, для повышения независимости отрасли министерство уделяет особое внимание развитию производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. С 2020 года отечественные компании в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей.

При этом дизайнеров, уточнил глава Минпромторга, вдохновляют народные художественные промыслы (НХП).

"Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", – резюмировал министр.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сказал, что для возвращения на российский рынок иностранные бренды должны повлиять на отмену санкций, действующих против России.

В свою очередь, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал маркировать товары западных брендов, которые хотят вернуться на рынок РФ. Он считает, что зарубежные компании имели отношение к изоляции россиян и надеялись на создание товарного дефицита.