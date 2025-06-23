Российские дизайнеры представили свои товары в городском универмаге "Лето" в Москве

Фото: Ахмад Туркаев

Дизайнеры из России представили свои товары в городском универмаге "Лето" на столичной площади Революции. Площадка работает в рамках проекта "Лето в Москве".

Гости универмага могут познакомиться с отечественными брендами, погрузиться в модную индустрию, а также послушать лекции и посмотреть камерные спектакли. В лаундж-зоне можно примерить и купить одежду, пообщаться с дизайнерами и сделать фото.

В этом году в универмаге представлены как громкие имена, так и свежие открытия. Например, один из самых титулованных российских брендов prêt-à-porter класса люкс RUBAN. Его основательницами являются сестры Алиса и Юлия Рубан. В универмаге представлены ключевые модели из последних коллекций.

Также здесь можно найти бренды Bunny Poem, 495 Denim и YOU WANNA. Первый – проект Натальи Посвольской с нежными платьями из воздушных тканей и кружева. Столичный бренд 495 Denim назван в честь телефонного кода Москвы, а YOU WANNA делает ставку на универсальные вещи с оригинальной подачей.

В свою очередь, вещи малотиражного бренда Berta Muzis часто сравнивают с театральными костюмами благодаря сложному крою, высококачественным тканям и выразительной отделке. В свою очередь, небольшое производство из Петербурга 2my объединяет вязальщиц со всей России.

Кроме того, в универмаге представлены бренд из Беларуси Ol.ha, Alena Akhmadullina Dreams, Arny Praht, Fiore Bags, 4Forms и Around.

Попробовать себя в роли дизайнера и узнать больше об истории моды и творчества гости смогут на различных мастер-классах и лекциях, которые будут проходить каждые выходные до 31 августа.

Желающих 28 июня научат кастомизации интерьерных свечей, а 29 июня – вязанию крючком. В другие дни также можно будет научиться сервировать стол с использованием антикварной посуды, клеить летний коллаж по мотивам старинных открыток и собрать мозаику из керамики и стекла.

На лекциях посетители узнают интересные факты не только о моде, но и об исторических личностях разных эпох. Например, 28 июня гостей ждут лекция "Бренд – имидж. Как инвестировать в свою репутацию, свое имя для увеличение медийности". 29 июня гостям расскажут о творчестве Ивана Шмелева ко дню рождения писателя.

Помимо этого, 5 июля можно будет посетить лекцию "Как необычные тренды XIX века превратились в посуду. От щипцов для спаржи до чашек для усов", а 12 июля – послушать об истории любви Александра III и Марии Федоровны.

Различные лекции и мероприятия пройдут и в другие дни работы универмага. Для гостей также подготовили сценическую программу с вечерами старинной музыки, поэзии и театральных постановок.

Музыкально-поэтический вечер пройдет 29 июня, 6 июля гостей ждет мини-спектакль "Вино из одуванчиков" от "Творческого объединения 9", а 12 июля – музыкальный вечер, приуроченный празднику Дню семьи, любви и верности, в исполнении солистки Мариинского театра Дианы Казанлиевой и Якуба Суворова.

Между тем в "Зеленом маркете" и павильонах "Лета в Москве" желающие приобрели товары на 50 миллионов рублей всего за три недели. За это время арт-павильоны посетили свыше 250 тысяч человек.

Наибольшее количество продаж у локальных товаров проекта "Сделано в Москве" – в "Зеленом маркете" на Болотной площади. Там представлено свыше 500 московских производителей. Спросом также пользуется фудкорт с кофейней "Сделано в Москве".