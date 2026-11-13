Проездную арку главного дома усадьбы Тургенева привели в порядок

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В центре Москвы завершили работы по восстановлению фасадов и проездной арки главного здания городской усадьбы Тургенева. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что в ходе работ реставраторы расчистили фасады, заделали трещины, отремонтировали лепные детали и профилированный декор, привели в порядок цоколь и восстановили первоначальный цвет окраски.

Также обновили проездную арку, гранитные ступени, металлические отливы и кровлю.

Емельянов обратил внимание на архитектурное оформление здания. Его фасады украшены пилястрами с капителями, широким фризом и профилированным карнизом. Оконные проемы второго этажа обрамлены наличниками с барочными завершениями в виде двух поясков.

История усадьбы насчитывает несколько столетий. В XVIII веке земельный участок, на котором сейчас находится дом 44, принадлежал прапрадеду писателя Ивана Тургенева, а позднее перешел к бабушке поэта Федора Тютчева.

Основное здание возвели в начале XIX века, тогда как хозяйственные постройки появились в конце XVIII и в XIX столетии. После пожара 1812 года главный дом перестроили, а в конце XIX века его фасад получил барочное оформление.

В дореволюционный период в здании работала Московская зубоврачебная школа. Среди ее сотрудников был приват-доцент Императорского Московского университета Гилярий-Здислав Вильга, впоследствии вошедший в число основоположников советской стоматологии. В 1920 году на базе учебного заведения создали кафедру стоматологии медицинского факультета 1-го Московского университета.

В разные годы усадьба также служила местом жительства известных представителей науки и культуры. Среди них были писатель Сигизмунд Кржижановский, поэт Николай Глазков, физик Евгений Гопиус и терапевт Алексей Остроумов. В настоящее время в здании работают ресторан и кафе.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Ремонт проводился на основании разрешения и под надзором столичного департамента культурного наследия.

Ранее в Москве завершили реставрацию дома в Большом Афанасьевском переулке, где жил и работал скульптор Николай Андреев. Здание 1894 года постройки, созданное по проекту архитектора Александра Каминского, восстановили в рамках городской программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", в которую его включили в 2023 году.

Специалисты укрепили конструкции, обновили кровлю и фасады, восстановили исторические окна, двери, лестницу и интерьерный декор, а также установили современные инженерные системы. После завершения работ предприниматель обратился за переводом объекта на льготную арендную ставку.