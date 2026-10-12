Собянин: на Киностудии Горького отремонтировали фасад главного здания

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершили ремонт фасада главного здания Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В прошлом году на улице Сергея Эйзенштейна открыли киносъемочный и сервисный центры, комплекс костюма и реквизита, обновили многофункциональный зал "Горький Холл" и лабораторный корпус. А в начале этого года был открыт студийно-производственный комплекс в Валдайском проезде.

Само здание было возведено в 1939 году в стиле сталинского ампира. Фасад выполнен в форме подковы и украшен колоннадой, что придает постройке вид старинной усадьбы.

Как рассказал мэр, наружная стена со стороны двора была отремонтирована ранее. Сейчас во время реконструкции было заменено покрытие кровли и сделан козырек из оцинкованной стали над колонной частью входа.

"Особую красоту зданию в вечернее время будет придавать архитектурно-художественная подсветка. Ее монтаж уже завершен, ведутся пусконаладочные работы", – добавил Собянин.

Кроме того, в рамках работ преобразился и сквер рядом с сооружением – провода спрятали под землю, замостили пространство плиткой, а также установили уличные торшеры, лавочки, разбили газон и провели дополнительное озеленение.

"Уже через несколько недель эта территория станет открытой и доступной для горожан", – пообещал мэр.

Центральным элементом композиции станет фонтан в классическом стиле. Сейчас работы по его реконструкции завершаются.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве был утвержден проект планировки территории инновационного центра "Сколково" площадью более 400 гектаров. Будет построено более 2,7 миллиона квадратных метров новой недвижимости – технопарки, общественно-деловые, исследовательские и конгрессно-выставочный центры, медицинский колледж и другое.