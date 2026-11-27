Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), которая отправилась в Китай для лечения рака желудка четвертой стадии, рассказала, что перед началом CAR-T-терапии пройдет дополнительное исследование спинномозговой жидкости. Процедура должна показать наличие метастаз в организме, сообщила сама Лерчек в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Это очень важно перед CAR-T. От этого зависит подготовка", – сказала Чекалина, уточнив, что пройдет дополнительное исследование в пятницу, 27 ноября.

По ее словам, врачи также провели консилиум, на котором специалисты изучили результаты анализов, МРТ, ПЭТ-КТ и гастроскопии.

Ранее стало известно, что Лерчек находится на лечении в пекинской клинике Beijing GoBroad Hospital, применяющей инновационные подходы к терапии онкозаболеваний.

До этого блогер также отмечала, что отправилась на лечение в Китай из-за клеточной терапии, поскольку ее болезнь начала прогрессировать, а химиотерапия не дала результата. По словам Чекалиной, у нее обнаружили метастазы в головном мозге.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Чекалина приговорили к 7 годам заключения.

Дело в отношении Лерчек, в свою очередь, приостановили из-за заболевания, однако позднее процесс возобновили. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и оштрафовал на 763,5 миллиона рублей.

В середине ноября Владимир Путин помиловал блогера, после чего она смогла вылететь в Китай на лечение, которое оплатил благотворительный фонд "Русский Крест". Перед вылетом в КНР состояние Чекалиной резко удушилось.