Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовит завещание на случай осложнений во время лечения онкологического заболевания. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на прямой эфир блогера в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Чекалина призналась, что уже обсудила с близкими возможные сценарии развития болезни. По ее словам, она не хочет оказаться в вегетативном состоянии, если операция приведет к тяжелым последствиям.

"Я сразу сказала Луису (Сквиччиарини, партнер Чекалиной. – Прим. ред.), что если такое произойдет – мы с ним говорим обо всем, – я не хочу жить и быть "овощем". Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании все это укажу", – поделилась блогер, отметив, что у нее есть метастазы в головном мозге.

О диагнозе Чекалиной стало известно в феврале. У нее обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Блогер проходила химиотерапию и лучевое лечение, а также перенесла операцию на позвоночнике.

Позднее Чекалина сообщила о дальнейшем распространении заболевания. Для продолжения лечения она отправилась в Китай, где рассматривает возможность CAR-T-терапии. Метод основан на генетической модификации собственных иммунных клеток пациента, которые после этого должны распознавать и атаковать опухоль. Перед началом лечения китайским специалистам предстоит оценить, подходит ли ей такая терапия.

Ранее выезд за границу был ограничен из-за уголовного дела о незаконном выводе более 250 миллионов рублей, возбужденного в 2024 году. По нему Чекалина проходила вместе со своим бывшим мужем, который признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

14 ноября Владимир Путин помиловал Чекалину. Вскоре блогер отправилась за границу.